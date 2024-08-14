TFF 2.Lig'de bu sezon mücadele edecek olan Nazillispor'da dış transferden sonra iç transferde de çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlı takımda altyapıdan yetişen üç genç oyuncu, imza töreniyle profesyonel sözleşmeye imza attılar.

Genç futbolcuların profesyonel sözleşmeye imza attığı törende kulübün açıklaması şu şekilde oldu:

"2024-2025 sezonu yapılanması kapsamında kulübümüzün alt yapısından yetişen 18 yaşındaki kenar oyuncusu Batuhan Temelli, 17 yaşındaki kenar oyuncusu Hüseyin Melih Öztürk ve 1979 Midyatspor alt yapısında yetişen 19 yaşındaki Orta saha oyuncusu Osman Kurtbaş Nazillispor'umuzda profesyonelliğe ilk adımı attılar."