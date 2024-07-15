Nazillispor, 2024-2025 sezonunun ilk transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Aslen Nazillili olan başarılı forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile anlaşma sağlandı.

Nazillispor'dan sezonun ilk transfer hamlesi

Nazillispor, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirerek 24 yaşındaki forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü'nü kadrosuna kattı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “2024-2025 sezonu ilk transferimizi gerçekleştirdik. 24 yaşındaki genç forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü, bugün yapılan protokol ile anlaşma sağlanmıştır. Hayırlı Olsun,” ifadelerine yer verdi.

Miraç Furkan Türközü'nün kariyeri

Aslen Nazillili olan Miraç Furkan Türközü, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Amasyaspor'da forma giydi. Burada 12 maçta görev alan Türközü, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, gösterdiği performansla beğeni toplarken, Nazillispor'un radarına girmeyi başardı.

Türközü'nün Nazillispor'a katkıları bekleniyor

Nazillispor'un yeni transferi Miraç Furkan Türközü, kulübün forvet hattında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Geçen sezon Amasyaspor'da sergilediği performans, taraftarların genç oyuncudan büyük beklentiler içine girmesine neden oldu. Türközü'nün hızlı ve etkili oyun tarzı, Nazillispor'un hücum gücünü artıracak gibi görünüyor.