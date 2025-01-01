TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor'da yıllardır kulüp müdürlüğü görevini sürdüren Bedri Alabay, istifa ederek siyah-beyazlı camiaya veda etti. Görev süresi boyunca kulübün önemli isimlerinden biri olan Alabay, çalışanlarla vedalaştıktan sonra resmi olarak görevinden ayrıldı. Nazillispor yönetimi, boşalan kulüp müdürlüğü koltuğuna daha önce Erzincanspor ve Uşakspor’da başarılı işlere imza atan Erol Ercan’ı getirdi. Yeni dönemde Ercan'ın, kulübün organizasyon yapısını güçlendirmesi ve idari anlamda katkı sağlaması bekleniyor. Nazillispor camiası, Alabay'a yıllardır sunduğu hizmetler için teşekkür ederken, Ercan’ın yeni görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA