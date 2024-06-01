Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karikatürcüler Derneği iş birliğince Türk şiirinin evrensel ve unutulmaz ismi Nâzım Hikmet için 2 ayrı noktada 50 eserden oluşan karikatür sergisi düzenleyecek. Usta şair ve yazar Nazım Hikmet’in 61. ölüm yıldönümünde düzenlenecek ilk program 2 Haziran 2024 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin fuaye alanında yapılacak. Saat 21.00’de başlayacak Asrın Zaferi adlı dans tiyatrosu öncesi saat 19.00’dan itibaren vatandaşların beğenisine sunulacak karikatür sergisi, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü de 10.00-17.00 saatleri arasında Delikliçınar Meydanı’nda görülebilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden, dünya şairi Nazım Hikmet’i ölümünün 61. yıldönümünde saygıyla andığını belirterek tüm hemşehrilerini sergiye davet etti.

Editör: Sude Kula