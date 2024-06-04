İstasyon Meydanı'nda sahnelenen Bedreddin Oratoryosu'nda, Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Şeyh Bedreddin Destanı'ndan uyarlanan eserler Geniş Merdiven Orkestrası tarafından seslendirildi.

Etkinlik, Şeyh Bedreddin'in yol arkadaşlarından Börklüce Mustafa'nın 1400 yılında Ayasuluk'ta idam edilmesi sebebiyle Efes Selçuk için ayrı bir önem taşıyor. Nazım Hikmet'in Şeyh Bedreddin Destanı'ndan uyarlanan Bedreddin Oratoryosu, bu sene 15 eserin 2009 ile 2023 yılları arasında Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım tarafından vokaller, koro, gitarlar, vurmalılar, bağlama, lavta ve keman gibi çalgılardan oluşan orkestra için bestelenmiş versiyonuyla izleyicilerle buluştu.

Mutlu bir yusufçuk doğdu

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sanatçılara teşekkürlerini sundu ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz bu etkinliğin çağrısını şöyle yaptık; “Mutlu bir Yusufçuk Ayasuluk Tepesi'nin yanı başında, müritlerinin göğe yükseldiği su kemerlerinin orada, İstasyon Meydanında doğacak yıllar sonra Nazım Hikmet’in anmasında onun dizeleriyle doğacak” dedik. O Yusufçuk Geniş Merdiven Orkestrası sayesinde doğdu. Sağ avucumuzun içine kondu. Biz de onu solumuzla birleştirdik. Geniş Merdiven Orkestrası’na çok teşekkür ediyorum."

Nazım Hikmet'in anısına düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Efes Selçuk'ta büyük ilgi gördü. Bedreddin Oratoryosu'nun muhteşem müzikleri ve Nazım Hikmet'in şiirlerinin gücü, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.