Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in eserinden tiyatro sahnesine uyarlanan "Şeyh Bedreddin Destanı" oyunu sahnelendi.

Etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyunun sonunda sahneye çıkan Başkan Işık, oyuncu Erkan Bektaş'a anı objesi takdim ederek teşekkür etti.

"Nazım'ın yokluğu kesik bir kol gibi omuz başımızda"

Konuşmasında Nazım Hikmet'e olan hayranlığını dile getiren Başkan Işık, şunları söyledi:

"1980 darbesinin ardından kitapların yasak olduğu yıllarda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı kitabına arkadaşı sayesinde ulaştım. Şeyh Bedreddin Destanı'nı lise birinci sınıftayken okumuştum. Öyle etkilemişti ki beni defalarca okudum. Kurtuluş Savaşı'nın boşa verilmediğini, özgürlüğün ve bağımsızlığın bizim damarlarımızda dolaşan kanda mevcut olduğunu o gün anladım. Kurtuluş Savaşı Destanı kitabını okuduktan sonra Nazım Hikmet hayranı oldum. Neredeyse tüm şiirlerini okuduğum, birçok şiirini de ezbere bildiğim büyük ustanın yokluğunu, kesik bir kol gibi omuz başımda hissediyorum. Nazım'ın yokluğu ülkemiz için çok büyük kayıptır. Ülkesini çok seven Nazım'ın ömrü, sürgünlerde geçti. Anadolu'da bir köy mezarlığında, bir çınar ağacının altında yatmayı vasiyet eden Nazım Hikmet, ne yazık ki memleketinden çok uzaklarda yatıyor. Nazım'ın şiirleri tüm dünyaya ulaşmışken biz yanı başımızdaki ülkeden onun mezarını ülkemize taşıyamadık. Dilerim bir gün mezarı çok sevdiği Anadolu'ya taşınır."