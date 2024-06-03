Büyük ustanın şiirleriyle anıldığı törene katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Nazım Hikmet'i "aşkın, barışın, emeğin ve yurtseverliğin evrensel sesi" olarak nitelendirdi.

Nazım Hikmet heykeli önünde anma töreni

Türkiye'nin en büyük şairlerinden biri olan Nazım Hikmet, sadece sanatıyla değil, ömrünü adadığı özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle de unutulmaz izler bıraktı. Karşıyakalı edebiyat insanları ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla Nazım Hikmet Heykeli önünde anma töreni düzenlendi. Törende Nazım Hikmet'in unutulmaz eserleri seslendirildi, şiir ve sanat dünyasındaki önemine dair anekdotlar paylaşıldı. Ayrıca, geçmiş yıllarda haziran ayı içerisinde vefat eden Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Ahmet Haşim de saygıyla anıldı.

"Böylesine özel ve ölümsüz değerleri olan bir halk aydınlık günleri mutlaka yakalayacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, törende yaptığı konuşmada Nazım Hikmet'in önemini vurguladı ve şunları söyledi: "Böylesine özel ve ölümsüz değerleri olan bir halk, aydınlık ve güzel günleri mutlaka yeniden yakalayacak ve yarınlarına armağan edecektir. Bu uğurda çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir ağaç gibi tek ve hür… Ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı mutlaka öğreneceğiz. Kaybettiğimiz değerleri özlem ve saygıyla anıyorum."

Nazım Hikmet'in mirası yaşatılıyor

Karşıyaka Belediyesi, Nazım Hikmet'in mirasını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye tarafından her yıl Nazım Hikmet Şiir Akşamları düzenleniyor ve şairin eserleri okurlarla buluşturuluyor. Ayrıca, Nazım Hikmet'in anısına parklar ve sokaklar isimlendirildi.