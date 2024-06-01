İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15'ler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği, Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği, İzmir 68'liler Platformu iş birliğiyle Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nâzım Hikmet’i aramızdan ayrılışının 61’inci yılında “61 Yıllık Hasret Nâzım Hikmet” başlıklı etkinlikle anacak. Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 3 Haziran Pazartesi günü Kültürpark’ta yer alan İzmir Sanat’ın bahçesindeki Nâzım Hikmet anıtının önünde başlayacak.

Özel program

Anma etkinliğinde yazar, tiyatrocu ve müzisyenler bir araya gelecek. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte Haluk Çetin’in gitar dinletisi, Özgür Başkaya’nın şiir dramatizasyonu, Okan Yüksel’in okuyacağı şiirler, şair ve yazar Ataol Behramoğlu, yazar Ömer Erdoğan ve Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya’nın konuk olduğu söyleşi, "Grup Son Dakka”nın Nâzım Hikmet şiirleriyle bestelenen seçme şarkıları seslendireceği dinleti yer alacak.

Yolcu oyunu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ise İsmet İnönü Sahnesi’nde saat 20.30’da usta şair Nâzım Hikmet’in yazdığı “Yolcu” adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.