Nazım Hikmet’in Eserleri Manisa’da Müzikle Hayat Buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın 123. doğum yılı anısına düzenlediği özel etkinlikte, şairin ölümsüz şiirlerini müzikle buluşturdu. “Nazım’ın Şiirlerinden Besteler” adlı program, sanatseverleri büyüledi.

Nazım Hikmet'in eserleri, Dilek Kızık’ın eşsiz yorumuyla hayat buldu

Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, Nazım Hikmet’in barışı, özgürlüğü ve insan sevgisini savunan eserlerinin müzikle ses bulduğu özel bir geceye dönüştü. Solist Dilek Kızık, şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları dinleyicilere duygusal bir şekilde sundu. Katılımcılar, Kızık’ın yorumuyla unutulmaz bir performans izleme şansı buldu.

Sanatseverlerden yoğun ilgi

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve MASKİ yetkililerinin yanı sıra, çok sayıda sanatsever katıldı. Geceye katılanlar arasında, Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek ve yazar Bedriye Aksakal da yer aldı. Program sonunda, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Dilek Kızık’a teşekkürlerini sunarak ona çiçek ve hediye takdim etti.



Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, yaptığı konuşmada, Manisa’da kültür ve sanat anlayışında önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Kılıç, “Artık sadece merkezde değil, ilçelerde de düzenli olarak kültürel etkinlikler yapılıyor. Başkanımızın öncülüğünde, Manisa’nın her köşesinde bu çalışmalar hızla devam edecek” dedi.

Solist Dilek Kızık da etkinlikte duygu dolu bir konuşma yaparak, Manisa’daki değişim rüzgarına dikkat çekti. Kızık, “Manisa uzun yıllar sonra her alanda değişmeye başladı ve bu değişime öncülük eden herkese teşekkür ediyorum” diyerek, şehrin kültürel dönüşümüne olan katkılarını ifade etti.