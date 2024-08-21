Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde Nazım Hikmet’in "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-yi Milliye" adlı eserini tiyatroseverlerle buluşturuyor. Antalya Gençlik Tiyatrosu’nun sahneleyeceği oyun, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 21:00’de Ergenekon Mahallesi Seyirtepe Amfi Tiyatro’da izleyicilerle buluşacak.

Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nde unutulmaz bir gece

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın göreve gelmesinden bu yana hayata geçirilen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik, bu yıl da dolu dolu geçiyor. Büyük usta Nazım Hikmet’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Çağdaş Karanfilci’nin üstlendiği "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-yi Milliye" oyunu, Turgutlu halkına ücretsiz olarak sunulacak.

Tüm Turgutlu davetli

Başkan Çetin Akın, tüm Turgutlu halkını bu anlamlı etkinliğe davet etti. Akın, “2019 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana kültür ve sanat faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Büyük Usta Nazım’ın kaleme aldığı bu destanın ilçemizde sahnelenecek olması bizleri mutlu ediyor. Tüm halkımızı oyunumuza davet ediyoruz,” dedi.