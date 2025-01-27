Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın kayak tatilinden yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Ünlü isim, eleştiriler sonrası paylaşımını sildi.

“Acımız daha taze”

Türkiye’yi yasa boğan Bolu’daki otel yangını sonrası, ünlü iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı’nın kayak tatilinden fotoğraflar paylaşması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından yapılan bu paylaşımlar, “Acımız daha taze” diyen vatandaşlar tarafından eleştirildi.

Nazlı Sabancı, kayak yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından uzun uzun paylaşmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine, paylaşımlarını kısa sürede apar topar sildi.

Hacı Sabancı babalık davasıyla gündemde

Hacı Sabancı, son dönemde Fatma Demir isimli bir kadının açtığı babalık davasıyla gündeme gelmişti. Fatma Demir, 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı DNA testinde Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 oranında çocuğun babası olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Nazlı Sabancı’nın tatil paylaşımlarına gelen yorumlar dikkat çekiciydi: “Böyle bir günde bu paylaşım yapılmaz.” ,“Yangında onlarca insan hayatını kaybetmişken bu görüntüler duyarsızlık.”

Tepkilerin ardından Sabancı çifti sessizliğini korurken, olay sosyal medyada geniş yankı buldu.