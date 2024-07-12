NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K25'in çıkış tarihi ve fiyatı nihayet açıklandı. Boston Celtics'in 2024 NBA şampiyonu yıldızı Jayson Tatum, oyunun kapak yıldızı olarak seçildi. Özel All-Star Edition sürümünde ise WNBA şampiyonu ve MVP'si A’ja Wilson yer alacak. Bu, NBA ve WNBA oyuncularının aynı kapakta yer aldığı ilk oyun olma özelliği taşıyor.

Çıkış Tarihi ve Platformlar

NBA 2K25, 6 Eylül 2024 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC ve Switch platformları için satışa sunulacak. Oyunun üç farklı sürümü bulunuyor:

Standard Edition: 70 dolar

70 dolar All-Star Edition: 100 dolar

100 dolar Hall of Fame Edition: 150 dolar

Kapak Yıldızları: Jayson Tatum ve A’ja Wilson

Jayson Tatum

Boston Celtics ile 2024 NBA Şampiyonluğu'nu kazanan Jayson Tatum, NBA 2K25’in kapağında yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Tatum, “NBA 2K25’in kapak sporcusu olarak seçilmek benim için büyük bir onur. Çocukluğumdan beri NBA 2K oynuyorum ve bir gün kapakta olma hayalim vardı. Bir NBA Şampiyonluğundan sonra bile, bunun hayata geçtiğini görmek gurur verici,” dedi.

A’ja Wilson

Son WNBA şampiyonu, iki kez WNBA En Değerli Oyuncu ve altı kez WNBA All-Star seçilen A’ja Wilson, oyunun All-Star Edition sürümünde yer alıyor. Wilson, “NBA 2K25’in kapağında yer almak benim için büyük bir an ve WNBA’in sürekli artan hayran kitlesinin bir kanıtı. NBA 2K25’e daha fazla WNBA sporcusunun taranarak eklenmesi, ligin tarzını ve güvenini en iyi şekilde yakalamak güçlendirici oldu ve hayranların bunu oyunda deneyimlemeleri için sabırsızlanıyorum,” diye konuştu.

Ekstra Özellikler ve Modlar

NBA 2K25, bilindik MyCAREER ve MyTEAM modlarına tüm platformlarda yer veriyor. Ancak PS5, Xbox Series X/S ve PC sürümleri, ekstra özellikler ve gelişmiş grafiklerle oyunculara daha zengin bir deneyim sunacak.

Hall of Fame Edition: Vince Carter

NBA 2K25 Hall of Fame Edition sürümünün kapak yıldızı ise NBA efsanesi Vince Carter olarak belirlendi. Bu özel sürüm, oyunculara çeşitli bonus içerikler ve avantajlar sunacak.

Eleştirilere Yanıt

NBA 2K serisi, son yıllarda oyun içi satın almalar nedeniyle hayranlarından yoğun eleştiriler alıyordu. NBA 2K25'in bu eleştirilere yanıt vermesi ve oyuncu dostu özellikler sunması bekleniyor. 2K Games, bu konuda bazı iyileştirmeler yapacağını belirtti.