NBA’de son yılların en büyük takaslarından biri gerçekleşti. Batı Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Dallas Mavericks, Sloven yıldız Luka Dončić'i Los Angeles Lakers’a gönderirken, Anthony Davis ise Mavericks’e transfer oldu. Bu takas, tüm basketbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Mavericks, Lakers'a Luka Dončić ve iki isim gönderdi

ESPN'in haberine göre, Dallas Mavericks, Luka Dončić'in yanı sıra Maxi Kleber ve Markieff Morris’i de Los Angeles Lakers’a takasladı. Lakers, Dončić’i kadrosuna katarak büyük bir hamle yaptı, ancak Mavericks de boş durmadı ve takımına önemli isimler kazandırdı.

Mavericks, Anthony Davis ve Draft hakkı kazandı

Dallas Mavericks, bu takas sayesinde Los Angeles Lakers’tan Anthony Davis’i, Max Christie’yi ve 2029 yılı birinci tur draft hakkını almayı başardı. Bu değişim, Mavericks için önemli bir fırsat olarak görülüyor, özellikle Anthony Davis’in defansif yetenekleri ve hücumdaki gücü düşünüldüğünde.

Utah Jazz, takasın üçüncü takımı oldu

Takasın üçüncü takımı Utah Jazz ise önemli bir rol üstlendi. Utah, Jalen Hood-Schifino ile birlikte, Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks'in 2025 ikinci tur draft haklarını aldı. Bu hamle, Jazz için geleceğe dönük önemli bir adım olabilir.