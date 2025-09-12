NAZİLLİ TİCARET ODASI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ BİR LOBİ FAALİYETİ DAHA GERÇEKLEŞTİ

10380 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Bazı Mükelleflerin Basit Vergilendirme Usulünün Kapsamından Çıkarılması Hakkındaki Karar Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

VERGİDE ADALET VE VERGİNİN DAHA GENİŞ KESİMLERE YAYILMASI SAĞLANACAK

Haksız rekabete neden olan, piyasa ve fiyat istikrarına zarar veren, vergi ödemeyen ve bir çok muafiyetten yararlanan basit usul sistemi içindeki işletmeler, sadece küçük esnafın faydalanması gereken destek ve kredilerden haksız bir şekilde faydalanmaktaydılar.

Düzenlemeye göre Büyükşehir belediyesi olan illerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilecek.

Kimler Basit Usul Vergi Sisteminde Olamayacak?

Her türlü ürün imalatı yapanlar, her türlü ürünün alımı satımını yapanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar bundan böyle basit usul olamayacak. Karar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Kimler için Basit Usul Kalkmıyor?

• Büyükşehir olmayan illerdeki küçük esnaf

• Nüfusu 30.000’in altında kalan ilçelerde faaliyet gösterenler

• Emtia alım-satımı yapan seyyar satıcılar ve pazarcılar

YETERLİ OLMAMAKLA BİRLİKTE BASİT USUL VERGİ SİSTEMİNİN KAPSAMI DARALTILDI

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN konuyla ilgili bir açıklama yaptı. –“ Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizden gelen talep ve istekler neticesinde; basit usul vergi sisteminin gözden geçirilmesi ve şartlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini, basit usul sisteminin suistimal edildiğini ifade ediyorduk.

Esasen gerçek gelir vergisi veya bilanço usulü defter tutması gereken bir çok vergi mükellefinin basit usulde faaliyet gösterdiğini, bir anlamda kendilerini sakladıklarını, haksız rekabete yol açtıklarını ve aynı zamanda vergi kaybına neden olduklarını beyan ederek başta Bakanlarımız ve Milletvekillerimiz olmak üzere ilgili kurum ve makamlara bu durumu aktarmıştık.

Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, bizim de uzun süredir dile getirdiğimiz çok önemli bir soruna çözüm olacaktır. Aynı sektörde aynı ölçekte ticaret yapan iki işletmeden birisi basit usul iken diğer işletmenin gerçek gelir vergisi mükellefi olması iş dünyasında rahatsızlık yaratmakta, adaletsizlik düşüncesini körüklemektedir.

Bu düzenleme ile ticaretin daha adil ve eşit şartlarda yapılması sağlanacak, vergi daha geniş bir tabana yayılacak, vergi gelirlerinde artış olacaktır.

Mutlaka basit usul vergi sisteminde olması gereken mükellefler de olacaktır. Özellikle seyyar olarak faaliyet gösteren ticarethanelerin basit usulde olması doğaldır. Bu güne kadar şikayet edilen konu; küçük esnaf olmadığı halde kendini saklayan, vergi kaybına ve haksız rekabete yol açan iş hacmi yüksek işyerleridir.

Özellikle Kobiler arasında haksız rekabetin önlenmesi milli geliri ve toplum refahını arttıracaktır.

Bu vesileyle yeni düzenlemenin, ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm işletme sahiplerinin hayırlı bol kazançlar elde etmelerini temenni ediyorum-“ dedi.