Değerli metaller arasında uzun süre altın ve gümüşün gölgesinde kalan platin, 2025’in son çeyreğine girilirken yüzde 71'lik bir artışla dikkatleri üzerine çekti. Güçlü talep ve arz sıkışıklığı ile platin, yatırımcılar için önemli bir güvenli liman haline geldi.

Platin, değerli metallerin yıldızı oldu

2025 yılının son çeyreğine yaklaşırken, değerli metaller arasında en büyük yükselişi platin yaşadı. Güçlü talep ve arz baskılarıyla platin, yılın en çok kazandıran emtialarından biri oldu. 11 yılın en yüksek seviyesine çıkan platin, ons başına 1528 dolar ile 2014 yılından bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Yılbaşından Bu Yana Yüzde 71 Getiri

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), 2025 yılında platin arzında yaşanacak daralma beklentisini yineleyerek yatırımcı ilgisini artırdı. 2025 yılı başından itibaren platin fiyatları, yüzde 71’lik bir artış göstererek emtialar arasında en güçlü performansı sergiledi. Mayıs ve Temmuz arasında platin fiyatları yüzde 51 artış gösterdi.

Platin-altın farkı daralıyor

Altın ile platin arasındaki fiyat farkı, Nisan ayında 3,54 seviyesine kadar çıkmışken, bu makas şu an 2,56’ya gerileyerek platin piyasasına olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre bu daralma, yatırımcıların platin piyasasına geri dönüş yaptığını gösteriyor.

Platin fiyatlarındaki yükselişte arz sıkışıklığı önemli bir etken. WPIC, Güney Afrika’daki platin üretiminin 2025'te yüzde 6 oranında azalacağını açıkladı. Ülkedeki elektrik altyapısının zayıf olması ve düşük yatırım ortamı, yeni üretim kapasitesinin önündeki engeller arasında. Küresel platin arzının yüzde 3 düşerek 7,03 milyon onsa gerilemesi bekleniyor.

Yatırımcı talebi fiyatları destekliyor

Sanayi ve otomotiv talebi zayıflasa da, platin yatırımcıları mücevherat sektöründe toparlanma ve ETF’lerdeki artışla fiyatları destekliyor. Özellikle Çin’deki güçlü talep, mücevherat tüketiminin 2025'te yüzde 11 artarak 2,23 milyon onsa çıkacağı tahmin ediliyor.

Platin, 2025’in parlayan yıldızı oldu!

Başlangıçta yatay bir seyir izleyen platin, Mayıs ayından itibaren hızlı bir yükselişe geçerek 2025’in en parlayan emtiası oldu. Uzmanlar, kısa vadede bir düzeltme olabileceğine dikkat çekiyor. Ancak Fed’in faiz indirimleri ve ABD’nin mali görünümüne dair endişeler, platin fiyatlarının güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor.