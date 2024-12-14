erhangülenc.com'un haberine göre; Nazım Torbaoğlu’nun büyük ortaklarından biri ve yönetim kurulu başkanı olduğu, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören AVOD Kurutulmuş Gıda A.Ş. ile ilgili SPK flaş bir karar aldı. Torbaoğlu’nun büyük ortaklarından biri ve yönetim kurulu başkanı olduğu, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören AVOD Kurutulmuş Gıda A.Ş. ile ilgili SPK flaş bir karar aldı. SPK’nın bu haftaki bülteninde AVOD’a “güneş enerji santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gecikmeli açıklanmış olması” nedeniyle idari para cezası uygulandığı açıklandı. Kesilen ceza miktarının ise 872 bin 282 lira olduğu bildirildi.

“GENEL KURUL YAPIN VE YÖNETİCİLER OY KULLANMASIN”

SPK bülteninde bu ceza ile ilgili ayrıca şu uyarıda bulunuldu: “Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.”

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Nazım Torbaoğlu ile Başkanvekili Burak Kızak’ın şirketteki yüzde 24.62 olmak üzere eşit payları bulunuyor.