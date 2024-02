Ben bu ''kooperatif'' işine bir türlü akıl – sır erdiremiyorum...

Nedeni de şu;

Kooperatifler, pazarlardan, zincir marketlerden daha pahalı...

Ve hatta her yerden, daha pahalı...

Ne yazık ki;

Kooperatifler bugün için ''ortaklarına çok kazandırmanın peşinde olan'' ve adeta ''lüks'' havası verilen alış veriş yerleri haline geldi...

Ki, yaptıkları büyük karlar, keşke ortaklarının cebine girse. Maalesef girmiyor...

Dolayısı ile kooperatiflerde satılan her türlü gıda maddesi piyasa fiyatının üstüne çıktı...

İstediğiniz gıda maddesini ele alın...

Kooperatiflerde her şey en az yüzde 30 – 40 daha pahalı...

Ne biçim kooperatif bunlar anlayamadım...

Pazarda mandalin 10 lira, Şirinyer'deki pazarla arası 5 metre olan sözüm ona bilmem ne kooperatifinde mandalin 15 lira... Orada tezgahta gördüğünüz her şey manavdan da, pazardan da çok daha pahalı...

Tarlada kilo fiyatı 2 ila 3 lira arasında değişen mandalina, kooperatifte 15 liraya satılıyorsa, durup bir düşünmek lazım yani...

Limon pazarda 5 lira, kooperatif denilen yerde 17 lira elli kuruş...

Peki tarlada limon kaç lira?

Sadece 2 lira...

Böyle kooperatifçilik olmaz, böyle ticaret olmaz...

Böyle enflasyonla mücadele de olmaz...

Oysa kooperatif ne demektir?

Ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarda elde etmelerini sağlamak için kurulan ve kar amacı gütmeyen kurumlardır...

Diğer bir deyişle de;

Üreticilerin aracıları aradan çıkararak ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlamak için kurdukları ortaklıklardır...

Aslında son yıllarda tüm ülkeyi inim inim inleten enflasyon belasından kurtulmanın yolu da kooperatifleşmekten geçer...

Ama, asla günümüzdeki gibi bir kooperatifleşmekten geçmez...

Yetkililerin bir an önce bu konuyu yeni yasalarla desteklemeleri hem vatandaşı ve hem de ülkeyi rahata kavuşturmanın yollarını aramak zorunda olduklarını bir kez daha vurgulamak isterim...