Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının mirasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Kandemir, “Tüm banka hesaplarında 2 milyon TL ve bir Citroen araba çıktı. Ne evi, ne de dolar hesabı vardı” dedi.

Sırrı Süreyya Önder’in mirasıyla ilgili tartışmalara yanıt

Geçirdiği kalp krizinin ardından 3 Nisan’da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in ardından, kamuoyunda “mal varlığı” tartışmaları gündeme gelmişti.

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, kendisi ve babası hakkında ortaya atılan iddialara T24’te yayımladığı yazıyla yanıt verdi.

“Tüm banka hesaplarında 2 milyon TL ve bir araba çıktı”

Kandemir, babasından kendisine bırakılan mirasın ayrıntılarını şu sözlerle paylaştı:

“Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden.

Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı.

İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım.

Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba...

Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi.

Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi.”

“Babam sade yaşadı, sade gitti”

Kandemir, yazısında babasının sade yaşam tarzına da vurgu yaptı.

Sırrı Süreyya Önder’in gösterişten uzak, mütevazı bir hayat sürdüğünü belirterek, “Babam sade yaşadı, sade gitti” ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizinin ardından günlerce yaşam mücadelesi vermiş, 3 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

