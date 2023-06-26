Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini atlattıktan sonra, ''Oh'' demiştim. Şükür herkes işine odaklanacak ve ''seçim gündeminden'' çıkacağız... Ama ne yazık ki, hiç de öyle olmadı...

O tarihlerde yattık ''cumhurbaşkanlığı'', kalktık ''milletvekilliği'' havası hakimdi...

Haber kanalları propaganda sürecine yetmedi, diğer kanallarda onlara takviyeye gitti...

Anlayacağınız seçim tarihi belli olmadan önce başlayan ''siyasi yaşam'' 28 Mayıs akşamı son buldu...

Pekiiii...

Son buldu da ne oldu?

Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ''Değişim hastalığına'' yakalandı...

Şimdi yatıyoruz CHP, kalkıyoruz CHP...

CHP'den şunlar gitti, CHP'ye şunlar geldi...

Şu kurullar feshedildi, bu kurullar oluşturuldu...

Sevgili muhteremler, sevgili arkadaşlar...

Yapmayın, etmeyin...

Ne yapıp, ne edecekseniz de, çabuk yapın...

Ballandıra ballandıra, televizyon ekranlarında boy göstermekle olmaz bu işler...

Sizin karşınızda Recep Tayyip Erdoğan var...

Sizin karşınızda kendini devamlı yenileyen bir Ak Parti var...

Ne dedi sayın Cumhurbaşkanı 28 Mayıs akşamı?

''İstanbul'u istiyorum''

Sayın Erdoğan, meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu bir ilin Belediye Başkanlığı için çalışmalara başladığını açıkladı.

Tekrar ediyorum ne zaman?

28 Mayıs akşamı...

Cumhurbaşkanlığı'nı kazandığı andan, 1 dakika sonra...

O saatlerde kendisi 2-3 puan öndeydi ama daha resmi olmayan sonuçlar açıklanmamıştı bile...

Bu motivasyonu, bu liderlik anlayışını düşünebiliyor musunuz?

Seçmenlerine ''Bunu kazandık, İstanbul'u da kazanacağız'' diye sesleniyordu...

Bu sesleniş, bu güven verme ne kadar etkili olur bilemem ama, bildiğim de şu:

Erdoğan bu işi biliyor...

Diğer yandan CHP'nin son günlerdeki değişim tutkusu, her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor...

Görünen o ki, alt üst olan taşların yerli-yerine oturması da epey zaman alacak gibi...

Yerel seçimlere kaldı şurada 8 aylık bir süreç..

Bu süre zarfında hangi kurullarda neler yapılırda, yeril seçimlerde başarı sağlanır, yada mevcut korunur, bilemem...

Ama bildiğim tek şey var o da CHP'nin artık arazi vitesine takmasının gelmiş ve hatta geçmekte olduğudur...