Modern insanlar ve Neandertaller arasındaki etkileşim, on binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu etkileşimin sonucu olarak, bugün yaşayan Avrasyalıların genomunun yaklaşık %2'si Neandertal DNA'sı içeriyor. Bu genetik miras, modern insan sağlığı üzerinde çeşitli şekillerde kendini gösteriyor.

1. Kovid-19'un iki yüzü

Neandertal DNA'sı, Kovid-19'a karşı hem risk artırıcı hem de koruyucu etki gösterebiliyor. Kromozom 3'teki bir varyant hastalığın şiddetini artırırken, kromozom 12'deki bir başka varyant yoğun bakım ihtiyacını azaltabiliyor.

2. Güneşle imtihan

Neandertal genleri, bazı insanları güneş ışığına karşı daha hassas hale getiriyor. Bu durum, saç dökülmesi, bronzlaşma zorluğu ve güneş yanığı riskini artırabiliyor.

3. Nikotin bağımlılığının izleri

Neandertal DNA'sı, nikotin bağımlılığı ve depresyon riskini artırabilen gen varyantları içeriyor. Bu genlerin ilk başta farklı bir amaca hizmet ettiği düşünülüyor.

4. Acı eşiği

Neandertal genleri, bazı insanları acıya karşı daha duyarlı hale getirebiliyor. Bu durum, keskin bir cisimle dürtülme gibi durumlarda daha fazla acı hissetmelerine neden olabiliyor.

5. Doğurganlık artışı

Neandertal DNA'sı, bazı kadınlarda doğurganlığı artıran bir gen varyantı içeriyor. Bu varyant, hamileliğin başındaki kanama ve düşük riskini azaltabiliyor.