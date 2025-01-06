Cenazede Kavga Çıkmıştı

79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un cenazesi, hayranlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ancak törende kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında çıkan tartışma büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Tayfur’un eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur’un cenazede yuhalandığı iddiaları gündeme oturdu.

Necla Nazır Canlı Yayında Konuştu

TGRT Haber’de yayınlanan "Bilmedikleriniz" programına telefonla bağlanan Necla Nazır, cenazede yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Ben şu anda yalnızca acımı yaşıyorum. Bundan sonra hiçbir programa katılmayacağım. Lütfen hiçbir magazin programı beni aramasın. Gerekli açıklamaları yaptım."

Nazır, ayrıca canlı yayında şu ifadelere yer verdi:

"Ferdi Bey’in yalnızca duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, kıymetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Hiçbir polemiğe girmek istemiyorum. Babamızın yattığı yerde rahat uyumasını istiyoruz."

“Kavgamız Yok, Düşmanlığımız Yok”

Necla Nazır, cenazede çıkan tartışmalarla ilgili herhangi bir düşmanlıkları olmadığını vurguladı:

"Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Bu mesele gerçek aileyle değil, yeğenlerle alakalı. Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok. Yalnızca babamızın huzur içinde yatmasını istiyoruz."

Ferdi Tayfur’un Ardından

Tayfur’un cenazesindeki gerginlik ve ardından gelen açıklamalar, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük yankı uyandırdı. Necla Nazır’ın açıklamaları, konunun daha fazla büyümemesi için net bir duruş sergiledi.

Ferdi Tayfur’un mirası yalnızca eserleriyle değil, ardından yaşanan olaylarla da konuşulmaya devam ediyor. Peki, bu tartışmalar ne zaman sona erecek?