KONYA (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin küresel ısınma konusunda, dünyadaki diğer ülkelerden biraz daha şanssız bir konumda olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) başarılı akademisyenleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla, NEÜ Geliştirme Vakfı NEVA'nın ana sponsorluğunda, "Necmettin Erbakan University Academy Awards Töreni" düzenlendi.

Mandal, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, ödül alacak akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dünyada ve Türkiye'de ilerleyen yıllarda karşılaşılacak sorunların çevresel, toplumsal, ekonomik, jeopolitik ve teknolojik boyuttaki güçlükler olduğunu ifade eden Mandal, "Bu başlıkları tek başlıkta ele aldığımız zaman, küresel iklim değişiklikleri, gıda arzı güvenliği ve sosyolojik, ekonomik anlamdaki güçlükler, bununla beraber göç ve teknolojik anlamdaki güçlükleri ele alabiliriz." dedi.

Hasan Mandal, bu sorunlar eş zamanlı olarak düşünüldüğünde, yapının çok daha karmaşık hale geldiğini, çözümünün de zorlaştığını dile getirdi.

Bu noktada, akademi ve bilim camiasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma konusu 2010'lardan sonra sürekli bir artışta. Gelecek senaryolar açısından değerlendirdiğimiz zaman, ne yazık ki iyi bir resim konuşmuyoruz. Dünyayla bir karşılaştırma söz konusu olursa, biraz daha şanssızız. 2050 için öngörülen rakama 2023'te ulaşmış durumdayız. Bu anlamda çözümü düğer ülkelerden daha önce bulmamız gerekiyor. Burada ödül alacak arkadaşlarımızın, bu zorlukların üstesinden gelmek gibi üzerlerine aldığı bir rol var. Ödül almak bir motivasyon, ama diğer taraftan sorumlulukların artması demek."

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise bilim dünyasında adını duyurmuş, etki değeri yüksek, akademik çalışmalarıyla ön plana çıkan, başarı hikayeleri yazan akademisyenleri ödüllendirmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Üniversitede başarı ikliminin yaşamasını amaçladıklarını belirten Zorlu, "Başarı iklimi oluşturma gayretimizin altında kuşkusuz, üretilen bilgiyi üretime, sanayiye, iş hayatına, sağlığa, kültüre ve sanata aktatarak, toplumsal faydaya dönüştürme yatmaktadır. Bu ödüller bir tebrik değil, aynı zamanda akademisyenlerimizin motivasyonlarını daha da yukarıya taşımak, onlara yeni başarı hiyakeleri yazma gücü vermektir." diye konuştu.

Programda, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, NEVA Teşvik Ödülleri: Yılın En Etkili Bilim İnsanı Ödülü Prof Dr. Mehmet Yavuz'a verildi.

Törende, Bilim İnsanı Ödülleri, Genç Bilim İnsanı Ödülleri, Sanat İnsanı Ödülleri, Sanat Teşvik Ödülleri, Proje Performans Ödülleri ve Patent Ödülleri de sahiplerini buldu.