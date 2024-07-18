Bir ilişki içinde olsanız bile bu aslında bir kişiye kendinizi adamaya hazır olduğunuz anlamına gelmiyor.

İşte ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler...

Yanlış insan seçimi

Hoşlandığınız kişiler aslında hiç de size uygun değil. Bunun farkında olduğunuz halde bu kişilere karşı bir çekim hissediyorsanız, bu durum ilişkiye hazır olmadığınızın bir göstergesi olabilir. Yanlış insanları seçmek, henüz kendi ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi tam olarak anlamadığınızı gösterir.

Mutluluğunuzu birine bağlamak

Bir yere giderken yanınızda sevgiliniz olsun istiyorsunuz. Eğer sevgiliniz yoksa gitmemek için bahaneler uyduruyorsunuz. Hiçbir şeyi yalnız yapmak istemiyor, birinin varlığına ihtiyaç duyuyorsanız, bu durum kendi başınıza mutlu olmayı öğrenemediğinizi gösterir. Kendi mutluluğunuzu başkalarına bağlı kılmak, sağlıklı bir ilişkiye hazır olmadığınızı işaret eder.

Tamamlanmış hissetmek

Tamamlanmış hissetmek için yanınızda birinin olmasına ihtiyaç duyuyorsanız, ilişkiye hazır değilsiniz. Bu hissi yaşamak için birine ihtiyacınız yok. Kendi başınıza tamamlanmış hissetmek, sağlıklı bir ilişki için gereklidir. Kendinizi tam ve mutlu hissetmeden bir ilişkiye başlamak, bağımlılık yaratabilir.

Sosyalleşmeye çalışmak

Dışarı çıkmak, gezmek ve sosyal aktivitelere katılmak gibi planları sevgili bulmak için kullanıyorsanız, ilişkiye hazır olmayabilirsiniz. Sosyal aktiviteler, kişisel gelişim ve eğlence için yapılmalı, yalnızca bir partner bulma amacı taşımamalıdır. Eğer sosyal ortamlara sadece birini bulmak için katılıyorsanız, bu durum ilişkiye bakış açınızın sağlıksız olduğunu gösterir.

Geçmişi unutamamak

Önceki ilişkilerinizden kalan duygularınızla hala yüzleşmediniz. Yeni bir ilişki, geçmişi unutmanızı sağlamayacaktır. Geçmişin yaraları ile yüzleşmek ve onları iyileştirmek, yeni bir ilişkiye sağlıklı bir başlangıç yapmanın anahtarıdır. Eski ilişkinizin yaralarını taşıyarak yeni bir ilişkiye başlamak, hem sizin hem de yeni partneriniz için zarar verici olabilir.