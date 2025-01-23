İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü oyuncu ve menajer Ayşe Barım’a yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Barım’ın sosyal medya paylaşımlarındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, sektördeki tekelleşme ve kayrılma iddiaları gündeme gelmişti.

"Bu bir sektör sorunu”

Soruşturmada “tanık” sıfatıyla ifade veren ünlü tiyatrocu Nedim Saban, sektördeki adaletsizliklere dikkat çekti. İfadesinde, özellikle tiyatro alanındaki duyarlılığını vurgulayan Saban, “Sadece Ayşe Barım değil, bu bir sektör sorunu” diyerek, yetiştirdiği öğrencilerin mutsuzluğuna da değindi. Saban, sosyal medya üzerinden sıkça paylaşım yaptığını belirterek, “Tiyatro konusunda duyarlıyım, dizi ve sinema sektörüne dair çok bilgim yok. Ama tiyatrodaki sorunlar beni daha fazla etkiliyor” dedi.

Soruşturma genişliyor

Ayşe Barım’a karşı sektördeki tekelleşmeye yönelik ciddi iddialar bulunuyor. Barım’ın menajerliğini yaptığı oyuncuları, piyasadan uzaklaştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında, Barım’ın yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Serenay Sarıkaya ve Deniz Işın da tanık ve mağdur olarak ifade verdi.