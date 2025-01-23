ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılan Nedim Saban, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü tiyatrocu, sosyal medyada dikkat çeken açıklamaları ve sonrasında yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Tanık olarak çağrıldım. Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Sektörde menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım. Bu durumla ilgili daha önce de konuşmuştum."

"Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım’ın ağzında"

Saban, sosyal medyada yaptığı "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım’ın ağzında" paylaşımı sonrası gündeme oturmuştu. Bu sözleriyle sektördeki tekelleşmeye dikkat çeken tiyatrocu, sektörün genel sorunlarını eleştirdi.

"Tekelleşme, yeni yeteneklerin önünü kapatıyor"

Saban, tiyatro öğrencilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek şunları ekledi:

"Yılda yaklaşık 150 öğrenciyle çalışıyorum ama çoğu iş bulamıyor. Ayşe Barım 50’ye yakın oyuncuyu bünyesinde barındırıyor, bu onun başarısıdır. Ancak bu başarı tekele dönüşmemeli. Sektörün birkaç isim etrafında dönmesinden rahatsızım."

Gülçin Santırcıoğlu’ndan destek

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu da sektördeki tekelleşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Santırcıoğlu, "Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak, ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer sayılıyor. Ancak eleştirirken yalnızca Ayşe Barım’ı değil, bu sistemi sürdüren diğerlerini de sorgulamalıyız." ifadelerini kullandı.