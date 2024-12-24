Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X hesabından kararını duyuran Yamalı, Gelecek Partisi üyeliğinden ayrıldığını belirtti.

Yamalı’nın açıklaması

Yamalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gelecek Partisi’nin vekil sayısı düştü

Bu istifanın ardından Gelecek Partisi’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 8’e düştü. Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı ise 12’ye yükseldi.

Saadet Grubu grup kurma hakkını kaybetti

Nedim Yamalı’nın istifası, Saadet Partisi Grubu’nun Meclis’teki milletvekili sayısını da etkiledi. Gelecek Partisi ile oluşturulan Saadet Grubu, milletvekili sayısının 19’a düşmesiyle grup kurma hakkını kaybetti. TBMM İçtüzüğü’ne göre bir grubun en az 20 milletvekili ile oluşturulması gerekiyor.