Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından, Swissôtel The Bosphorus İstanbul'da 8 Ekim Çarşamba günü düzenlenen törende takdim edilen ödülü, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte, Norm Holding İcra Kurulu Üyesi Birol Durdu, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Burçin Önder aldı.

Avrupa Birliği destekli proje kapsamında kurulan Konak İş Eğitim Merkezi, gençlerin istihdamına ve kadınların teknik alanlarda güçlenmesine yönelik örnek bir model sunuyor. Merkezde verilen CNC Operatörlüğü ve Gaz Altı Kaynakçılığı eğitimleriyle, gençlerin mesleki beceriler kazanarak iş gücü piyasasına katılımı destekleniyor.

Norm Holding İcra Kurulu Üyesi Birol Durdu, programın elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'NEET PRO; özel sektör, kamu ve yerel yönetim iş birliğinin toplumsal fayda yaratmadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu anlamlı iş birliğinde yer alarak, gençlerin mesleki beceriler kazanmasına ve kadınların teknik alanlarda güçlenmesine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz.'

Gençlerin istihdama katılımını artırmayı, kadınların teknik alanlarda güçlenmesini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlayan Norm Holding, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5) ve Amaçlar İçin Ortaklıklar (SKA 17) alanlarında katma değer sağlamaya devam edecek.

Norm Holding Hakkında: Norm Holding, 3.800 çalışanı, 10 farklı sektörde 23 şirketi, 22 üretim tesisi, 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Türkiye'nin yanı sıra; ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Polonya, Romanya ve Çin'de faaliyet gösteriyor. Bağlantı elemanları sektöründe 50 yılı geride bırakan Norm Holding; ticaret, sıcak dövme, kimya, kalıp ve talaşlı imalat, sac şekillendirme, eklemeli imalat, teknoloji, makine ve otomasyon, tarım ve gıda alanlarındaki faaliyetleriyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yıllık kombine yatırım tutarı 67 milyon euro seviyesinde olan Norm Holding, 2 şirketiyle 'TİM 1000, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde yer alıyor.

https://normholding.com/

Norm Tooling Hakkında: Norm Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 2003 yılında kurulan Norm Tooling; 2006 yılında bağlantı elemanları için kalıp üretimine ve talaşlı imalat ile özel parça üretimi faaliyetlerine başladı. Yüksek kaliteli, ekonomik fiyatlı ve tam zamanında (JIT) en iyi hizmeti sağlamayı amaçlayan Norm Tooling; yeni nesil üretim teknolojileri, modern ve kapsamlı makine parkuru ile talaşlı imalat ve soğuk dövme kalıpçılığı konusunda hizmet veriyor. Toplam 10.000 m2 kapalı alanda 300 çalışanı ile faaliyet gösteren Norm Tooling; yıllık 400.000 adet kalıp, 50 milyondan fazla talaşlı imalatlı ürün üretebilme potansiyeline sahip.

https://normtooling.com/