MUĞLA (AA) - Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Nef, Bodrum Gölköy ve Yalıkavak'ın ardından şimdi de Bodrum merkezde üçüncü satış ofisini açıyor.

Yatırım değeri yüksek projeleri ile büyümeye devam eden şirket, Yalıkavak'ta düzenlediği "Yaza Merhaba" etkinliği ile tüm Nef projelerini yatırımcıları ile buluşturdu.

Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde ve globalde başarılı projelere imza atan Nef, Bodrum merkezde açtığı yeni satış ofisi ile satış ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Gölköy ve Yalıkavak'ın ardından Nef'in geniş ve çeşitli proje yelpazesini Bodrum merkezde açtığı yeni ofisinde tanıtmaya hazırlanan şirket, Yalıkavak'ta yatırımcılar ve potansiyel müşterileri için keyifli bir parti düzenledi.

Bölge sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Nef'in mevcut projelerinin anlatılmasının yanı sıra yeni projelerinin de tanıtım ve duyurusu yapıldı.

Projeleri yakından tanıyıp yatırım yapmak isteyenleri Bodrum'un keyifli atmosferinde buluşturan etkinlikte Nef, misafirlerine alanda yapılan satışlara özel indirim ve ödeme olanakları da sundu.

- Türkiye ve dünyada güçlü büyüme

Son iki yılda 35 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştiren Nef, Türkiye genelindeki 30'un üzerindeki satış ofisi ile geniş bir bayi ağına sahip. Almanya'da 9 ofisi bulunan Nef, her bir projede o bölgenin benzersiz doğası ve potansiyeli ile yatırımcılara fırsatlarla dolu bir dünya sunuyor.

Tüm Nef Arsa lokasyonlarında yüzde 0,99 oranında banka kredisi fırsatı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunan şirketin, arsa projelerinde modüler ev sistemleri flexhome Nef mimari tasarım ve uygulama güvencesi ile sağlanıyor.

- Müşteri tarafında yüzde 100 büyüme hedefi

Nef Arsa Satış Direktörü Emre Erkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdikleri "Nef Arsa" projelerini geniş kitlelere ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bodrum'da açtığımız yeni satış ofisimizin bölgeye ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum. Bodrum, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en gözde tatil ve yaşam bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni ofisimizle birlikte, bu eşsiz bölgedeki yatırım fırsatlarını daha fazla insanla buluşturmayı amaçlıyoruz. Geniş yelpazedeki projelerimiz ile yatırımcılarımız için farklı ihtiyaç ve beklentilere yönelik çözümler sunmayı hedeflediğimiz bu etkinlik aynı zamanda müşterilerimizle olan bağlarımızı güçlendirmek için de önemli bir fırsat."

Global pazarda da varlıklarını güçlendirmeyi hedeflerine dikkati çeken Erkan, "Nef Arsa tarafında, müşteri sayımızı iki katına çıkarmayı ve global pazardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni lokasyonlarda projelerimizin lansmanlarını planladık ve kira getirili Novu markası ürünlerimizi global pazara taşıdık. Ayrıca, modüler ev sistemi Flexhome ile inovasyonlarımızı sürdürerek müşterilerimize daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.