Norveç merkezli 1X Technologies’in geliştirdiği insansı robot NEO, ön sipariş ile satışa çıktı. 2026 yılında piyasaya çıkacak olan robot, ev işleri ve kişisel asistan görevleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de ise satış ve ön sipariş sistemi henüz aktif değil.

Neo Robot NEO nedir, kim geliştirdi?

Neo Robot NEO, Norveç merkezli 1X Technologies tarafından geliştirilen insansı bir robot modelidir. Şirketin CEO’su ve kurucusu Bernt Bornich, NEO’nun laboratuvar ortamlarından çıkıp gerçek bir tüketici ürünü hâline geldiğini açıkladı.

Ev tipi kullanım için tasarlanan NEO, kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor, ev işlerini yerine getirebiliyor ve 1X’in özel yapay zekâ altyapısı ile çalışıyor.

Neo Robot fiyatı ve ön sipariş bilgileri

Ön sipariş fiyatı: 20 bin dolar (yaklaşık 839 bin TL)

20 bin dolar (yaklaşık 839 bin TL) Aylık yazılım aboneliği: 499 dolar (yaklaşık 21 bin TL)

499 dolar (yaklaşık 21 bin TL) İlk teslimat: 2026

Kullanıcılar robotu ön sipariş ile satın alabilir ve yazılım erişimi için abonelik siste

Neo Robot özellikleri

Günlük işlerde yardımcı: Çamaşır katlama, raf düzenleme, oda toplama

Çamaşır katlama, raf düzenleme, oda toplama Sesli komut ve uygulama desteği: Görev atama, zamanlama ve ilerleme takibi

Görev atama, zamanlama ve ilerleme takibi Eğitim modu: Yeni işleri öğrenme kapasitesi

Yeni işleri öğrenme kapasitesi Donanım: 29,9 kg ağırlık, 69,8 kg taşıma kapasitesi, 22 dB ses seviyesi

29,9 kg ağırlık, 69,8 kg taşıma kapasitesi, 22 dB ses seviyesi Yapay zekâ: Görsel Zeka, Büyük Dil Modeli (LLM), Ses Zekası, alışkanlıkları öğrenme

Neo Robot Türkiye’de satışta mı?

Şu an Neo Robot yalnızca ABD pazarında satışa sunulmuş durumda. Türkiye’de resmi bir satış veya ön sipariş sistemi bulunmuyor.

Firma, ilerleyen dönemde uluslararası pazarlara açılmayı planlıyor ancak Türkiye için net bir tarih açıklanmadı.

Neo Robot nasıl çalışıyor?

NEO, hem fiziksel hem bilişsel görevleri yerine getirebiliyor: