Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önderliğinde, Çayönü Tepesi Kazı ve Araştırma Projesi yeni bir aşamaya hazırlanıyor. Bu proje, Türkiye'nin ve dünya kültür tarihinin önemli bir parçası olan Neolitik Dönem'e ait zengin bir kültürel mirası gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Proje detayları ve tarihsel önemi

Çayönü Tepesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ne bağlı Hilar köyü yakınlarında yer alan önemli bir yerleşim alanıdır. İnsanlık tarihinde yerleşik yaşama geçişin ilk dönemlerinden beri iskan edilmiş olan bu bölge, Anadolu'nun yanı sıra Yakındoğu ve Levant coğrafyasında Neolitik Dönem kültür tarihini en iyi yansıtan yerleşimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Kazıların tarihi

Proje, 1964 yılında Prof. Dr. Halet Çambel ve Prof. Dr. Robert John Braidwood tarafından başlatılmış, daha sonra Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Aslı Erim-Özdoğan tarafından yürütülmüştür. Şimdi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun liderliğinde yeni bir döneme girmiştir.

Hedefler ve yöntemler

Projede kullanılacak ileri düzey araştırma yöntemleri, arkeolojik sorunlara çözümler getirmeyi, turizm potansiyelini artırmayı ve kültürel mirasın korunmasını amaçlamaktadır. Bioarkeoloji ve Jeoarkeoloji Laboratuvarları kurularak, uzman araştırmacıların yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine interdisipliner alt projelerle eğitim sunulması planlanmaktadır.

Tasarlanan Halet Çambel Tematik Müzesi ile bölgenin zengin kültürel mirası geniş kitlelere ulaşacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle hayata geçirilecektir.