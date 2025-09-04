Küçük kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonu önlemek için kullanılan Neosporin kremin etkileri, kullanım şekli, yan etkileri ve fiyatı merak ediliyor.

Neosporin krem nedir?

Neosporin krem, etkin maddeleri bacitracin, neomisin ve polimiksin B olan, antibakteriyel etkili bir topikal ilaçtır. Ciltte oluşan küçük yaralanmalarda enfeksiyonu önlemek için kullanılır.

Neosporin krem hangi durumlarda kullanılır?

Neosporin krem şu cilt sorunlarında tercih edilmektedir:

Küçük kesikler ve sıyrıklar

Yüzeysel yanıklar

Tahriş olmuş cilt bölgeleri

Neosporin krem nasıl kullanılır?

Uygulama yapılacak bölge önce temizlenip kurutulmalıdır .

İnce bir tabaka halinde sürülür.

Genellikle günde 2–3 kez uygulanır.

Kullanım süresi doktor tavsiyesine göre belirlenir.

Neosporin kremin yan etkileri nelerdir?

Neosporin krem genellikle güvenli olsa da bazı kişilerde yan etkiler görülebilir:

Ciltte kızarıklık ve döküntü

Alerjik reaksiyonlar

Nadiren sistemik etkiler

Uyarı: Göz, ağız ve burun içine uygulanmamalıdır. Uzun süreli ve kontrolsüz kullanım antibiyotik direncine yol açabilir.,

Neosporin kremin fiyatı ne kadar?

Türkiye’de eczanelerde satılan Neosporin kremin fiyatı 150–200 TL arasında değişmektedir.