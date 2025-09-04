Küçük kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonu önlemek için kullanılan Neosporin kremin etkileri, kullanım şekli, yan etkileri ve fiyatı merak ediliyor.

Neosporin krem nedir?

Neosporin krem, etkin maddeleri bacitracin, neomisin ve polimiksin B olan, antibakteriyel etkili bir topikal ilaçtır. Ciltte oluşan küçük yaralanmalarda enfeksiyonu önlemek için kullanılır.

Neosporin krem hangi durumlarda kullanılır?

Neosporin krem şu cilt sorunlarında tercih edilmektedir:

  • Küçük kesikler ve sıyrıklar

  • Yüzeysel yanıklar

  • Tahriş olmuş cilt bölgeleri

Neosporin krem nasıl kullanılır?

  • Uygulama yapılacak bölge önce temizlenip kurutulmalıdır.

  • İnce bir tabaka halinde sürülür.

  • Genellikle günde 2–3 kez uygulanır.

  • Kullanım süresi doktor tavsiyesine göre belirlenir.

Neosporin kremin yan etkileri nelerdir?

Neosporin krem genellikle güvenli olsa da bazı kişilerde yan etkiler görülebilir:

  • Ciltte kızarıklık ve döküntü

  • Alerjik reaksiyonlar

  • Nadiren sistemik etkiler

Uyarı: Göz, ağız ve burun içine uygulanmamalıdır. Uzun süreli ve kontrolsüz kullanım antibiyotik direncine yol açabilir.,

Neosporin kremin fiyatı ne kadar?

Türkiye’de eczanelerde satılan Neosporin kremin fiyatı 150–200 TL arasında değişmektedir.

