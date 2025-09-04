Küçük kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonu önlemek için kullanılan Neosporin kremin etkileri, kullanım şekli, yan etkileri ve fiyatı merak ediliyor.
Neosporin krem nedir?
Neosporin krem, etkin maddeleri bacitracin, neomisin ve polimiksin B olan, antibakteriyel etkili bir topikal ilaçtır. Ciltte oluşan küçük yaralanmalarda enfeksiyonu önlemek için kullanılır.
Neosporin krem hangi durumlarda kullanılır?
Neosporin krem şu cilt sorunlarında tercih edilmektedir:
-
Küçük kesikler ve sıyrıklar
-
Yüzeysel yanıklar
-
Tahriş olmuş cilt bölgeleri
Neosporin krem nasıl kullanılır?
-
Uygulama yapılacak bölge önce temizlenip kurutulmalıdır.
-
İnce bir tabaka halinde sürülür.
-
Genellikle günde 2–3 kez uygulanır.
-
Kullanım süresi doktor tavsiyesine göre belirlenir.
Neosporin kremin yan etkileri nelerdir?
Neosporin krem genellikle güvenli olsa da bazı kişilerde yan etkiler görülebilir:
-
Ciltte kızarıklık ve döküntü
-
Alerjik reaksiyonlar
-
Nadiren sistemik etkiler
Uyarı: Göz, ağız ve burun içine uygulanmamalıdır. Uzun süreli ve kontrolsüz kullanım antibiyotik direncine yol açabilir.,
Neosporin kremin fiyatı ne kadar?
Türkiye’de eczanelerde satılan Neosporin kremin fiyatı 150–200 TL arasında değişmektedir.