Nepal'in Chitwan bölgesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, heyelan nedeniyle iki otobüs nehre yuvarlandı. Kazalarda toplam 62 kişi kayboldu. Yetkililer, kayıpları bulmak için yoğun arama kurtarma çalışmaları başlattı.

İlk otobüs Katmandu'dan Gaur'a gidiyordu

The Kathmandu Post'un haberine göre, Chitwan bölgesi yetkilisi Indradev Yadav, başkent Katmandu'dan Gaur'a gitmekte olan ve içinde 41 kişinin bulunduğu ilk otobüsün toprak kayması sonucu nehre yuvarlandığını belirtti. Olay sırasında 3 kişi otobüsten atlayarak kurtulmayı başardı.

İkinci otobüs Katmandu'ya seyir halindeydi

Yadav, Katmandu'ya doğru yol almakta olan ve 24 yolcunun bulunduğu bir başka otobüsün de aynı bölgede toprak kayması nedeniyle nehre yuvarlandığını bildirdi. Bu kazayla birlikte kaybolan toplam kişi sayısı 62'ye ulaştı.

Başbakan Dahal'dan açıklama

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, kayıp yolcuların bulunması için ilgili tüm kurumlara talimat verdiğini belirtti. Başbakan Dahal, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.