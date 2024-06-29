Güney Asya ülkesi Nepal'in batı bölgeleri, şiddetli muson yağmurlarının etkisi altında. Yağmurlar, Malika köyü ve çevresinde toprak kaymalarına neden oldu. Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetim Kurumu Sözcüsü Dizan Bhattarai, bir ailenin uyuduğu sırada evlerinin toprak altında kaldığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgesel etkiler ve kayıplar

Toprak kayması, komşu Syangja bölgesinde de bir aileyi etkiledi; bir kadın ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi. Baglung bölgesinde ise benzer bir olayda 2 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam kayıp 9'a ulaştı.

Muson sezonunun ağır bilançosu

Haziran ayından bu yana Nepal'de muson yağmurları nedeniyle yaşanan sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu en az 35 kişi öldü. Muson yağmurlarının Eylül ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Nepal, her yıl muson mevsiminde yaşanan doğal afetler nedeniyle büyük kayıplar yaşamakta.