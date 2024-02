Ah sevgili okuyucularım… Ne zamanlarda yaşıyoruz. Dünü, geçmiş dönemleri hatırladıkça burnum sızlıyor. Yanlış anlamayın yaş aldığım için değil, mutsuzluğumdan. Bilakis her dönemi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum ve bugünkü halime, durumuma da. Ancak toplumun her katmanı, her kesimine baktığım zaman, kendi hayatımda o yaşlarda hiç tanımadığım yaşamadığım olanları görüyorum. Sanki başka bir dünyayı seyrediyorum gibi. Bebeler, çocuklar, gençler, orta yaşlılar, yaşlılar, çeşitli ihtiyaç ve sıkıntı içinde mücadele ediyorlar. İklim krizinden beter bir dengesizlik afetler ortalığı sarmış…

***

Kaz dağları, Saros, Finike, Fatsa, Cerattepe, Sinop, Uzungöl, Yassıada, Kirazlı, Bodrum insan eli ile cehenneme dönmüş. Türkiye’de 51.600.000 kişinin açlık sınırı altında 32 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı bilgilerine ulaşıyorsunuz arama motorlarında. Bir söylentiye göre 150.000 resmi kayıtlara göre 50.000 can kaybı verdiğimiz Hatay depremi, hâlâ yokluk ve yoksulluğun kol gezdiği. Kesilmeyen şehit haberleri, mülteci sorunları kısaca depresif ve mutsuz bir toplum. Henüz toplumda yeterli dikkat çekmeyen siber suçlar.

Gittikçe Çoğalan bilişim suçlarının türlerine göre göz atarsak:

- Bilgisayar ile dolandırıcılık

- Email adresinin çalınması

- Kişisel bilgileri çalmak, ele geçirmek

- Bir başkasına herhangi bir yol ile rahatsızlık vermek

- Kredi kartı bilgilerinin çalınması

- Bilgisayar sabotajları

- Herhangi bir sahte evrak düzenlenmesi

- Hakaret veya korkutmak

- Depolanmış bilgilerin başka bir bilgilerle değiştirilmesi

- Haksız çıkar sağlama yoluyla bilişim Suçları



Bu başlıkların tek tek hepsi bir makale konusu ve önlem adına bilgi sahibi olunması zaruri. Gelecek günlerde bu konuları işleyeceğim ve çoğumuzun dikkat etmediği akla gelmeyen diğer cambazlıkları da…