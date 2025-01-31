Kırşehir’in Bağbaşı Mahallesi’nde meydana gelen yangın, aileyi korkuttu. Halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş’ın 2019 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip’in evinde çıkan yangında, eşi Şahin Garip dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Şahin Garip sobayı yakmaya çalıştığı sırada, sobanın yanında bulunan naylonun tutuşmasıyla alevler hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahin Garip hastaneye kaldırıldı

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Şahin Garip, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.