Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)-AKDENİZ'den Antalya Körfezi'ne üremek için gelen nesli tehlike altındaki vatozlar, Konyaaltı Sahili açıklarında çiftleşirken görüntülendi. Dalış sırasında o anları kayıt altına alan Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Dişi ve erkek bireyin çiftleşmesini görüntüledik. Çok ender bir durum" dedi.

Özellikle av baskısı nedeniyle nesli günden güne azalan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vatozların korunması için farklı çalışmalar yürütülüyor. Akdeniz'deki bazı vatoz türleri ise her yıl yaz aylarında üreme süreci için Antalya Körfezi'ne geliyor. Özellikle temmuz ayında falezler bölgesine gelen vatozlar, kıyılarda sıklıkla görülebiliyor. Akademik çalışma ve vatozları gözlemlemek için Konyaaltı Sahili açıklarında dalış yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatozların çiftleşmesini görüntüledi.

'HER TÜRLÜ AV ARACI, YAVRULARI TUTUYOR'

Vatozların nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu türlerin üreme sıklığı uzun. Az sayıda yavru vermeleri nedeniyle baskı altında türler. Temmuz ayı içerisinde vatozlar, Antalya Körfezi'ndeki falezlerin olduğu noktalara çiftleşmeye geliyor. Bu sene de dalışlarımızda gözlemlemeye ve görüntülemeye başladık. Az yavru veriyorlar ve yavruların boyutları büyük oluyor. Büyük oldukları için her türlü av aracı, yavruları tutuyor" dedi.

'AKDENİZ'DE VATOZLARIN YAŞAM ALANI İYİCE DARALDI'

Vatozların zararsız olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Av baskısının çok olması ve habitat bozulması nedeniyle Akdeniz'de, vatozların yaşam alanı iyice daraldı. Çoğu kırmızı listede yer alıyor. Akademik çalışma için yaptığımız çalışmada tesadüf üzerine dişi ve erkek bireyin çiftleşmesini görüntüledik. Çok ender bir durum. Falezlerin altında oldukça fazla var ve buraya ağ atılmaması gerekiyor. Balıkçılarımız bu türleri yakaladıkları zaman bırakmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız denk geldiğinde korkmasın. Bunlar zararsız ve insanı görünce kaçıyorlar zaten" diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI