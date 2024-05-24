BBC'nin haberine göre, Webb's Müzayede Evi başlangıçta tüyün yaklaşık 3 bin dolara satılmasını bekliyordu. Ancak, Huia tüyü 28 bin dolarla rekor kırarak şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı tüy oldu. Daha önce bu kuşun bir tüyü yaklaşık 5 bin dolara (8 bin Yeni Zelanda doları) alıcı bulmuştu.

Huia kuşunun önemi ve değeri

Webb's Müzayede Evi Dekoratif Sanatlar Müdürü Leah Morris, Huia tüyünün durumunun çok iyi olduğunu ve uzun süre korunabileceğini belirtti. Huia kuşu, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler için kutsal kabul ediliyordu ve tüyleri statü sembolü olarak kullanılıyordu. Ancak, koleksiyoncuların ilgisi nedeniyle Huia kuşlarının nesli tükendi.

En son 1907'de görüldü

Yeni Zelanda Müzesi'ne göre, Huia kuşları en son 1907'de görüldü. Bu nadir kuşun tüyleri, zamanla daha da değerli hale geldi ve koleksiyoncular için büyük ilgi odağı oldu.

Nesli tükenmiş Huia kuşunun tüyü, nadirliği ve kültürel önemi nedeniyle rekor fiyatla satıldı. Bu eşsiz tüy, Maoriler için bir zamanlar büyük bir statü sembolüydü.

Huia kuşunun tüyünün bu kadar yüksek bir fiyata satılması, kültürel ve tarihi değerinin yanı sıra nadirliğinin de bir göstergesi. Yeni Zelanda'da Huia kuşlarının tüylerine olan ilgi, bu türün korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.