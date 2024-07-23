Sivas'ta doğal yaşamda nadir görülen ve nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (Dryomys nitedula), Belediye Başkanı Adem Uzun'un Soğuk Çermik gezisi sırasında görüntülendi. Belediye Başkanı Uzun, bu türün korunmasına dikkat çekerek, vatandaşları bilinçlendirdi.

Ağaç yediuyuru, Sivas'ta nadir bulunan bir kemirgen türü olarak biliniyor. Genellikle ormanlık alanlarda yaşayan bu hayvan, küçük ve fareye benzer bir görünüme sahip olmasıyla tanınıyor. Türün koruma altında olduğu belirtiliyor ve nadir görülmesi sebebiyle özel önem taşıyor.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Soğuk Çermik gezisi sırasında sağlıklı bir ağaç yediuyuru gözlemledi. Uzun, bu nadir hayvanın doğal ortamına zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yedili gruplar halinde dolaşmaları ve uyumaları sebebiyle bu ismi alan bu hayvana zarar vermemeliyiz. Vatandaşlarımız, görünümü nedeniyle bu türü fareden ayırt edemeyebilir, bu yüzden dikkatli olmalıyız" şeklinde uyardı.

Sivas Belediye Başkanı, ağaç yediuyurunun nadirliği ve koruma durumu hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Vatandaşların bu türü koruma altına almak ve doğal yaşam alanlarında rahatça var olmalarını sağlamak için duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.