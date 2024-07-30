Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, hamile olduğunu duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Ancak bu mutlu haber, Atagül'ün yeni sezonda yer alacağı İşgal Günlerinde Aşk dizisinde başrol oynamasına engel oldu. Atagül'ün yerine yeni bir başrol oyuncusu arayışına başlandı.

"Biz mutluyuz"

Fatih Harbiye dizisinin setinde tanıştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, karnını tutarak yaptığı paylaşımda, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullandı.