Anas Bukhash’ın sunuculuğunu yaptığı ve daha önce Will Smith, Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Zinedine Zidane ve Jessica Alba gibi ünlü isimlerin katıldığı programda, Atagül samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yalnız büyümenin katkılarını açıkladı

Anne ve babasının yoğun çalıştığı bir ortamda yalnız büyüdüğünü belirten Neslihan Atagül, bu durumun kendisine çok şey kattığını söyledi. Yalnızlık sayesinde içindeki cılız sesi daha net duyabildiğini ve bu sayede gözlem yapmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi öğrendiğini vurguladı. Bu özelliklerinin, kendini keşfetme yolculuğunda ona büyük katkı sağladığını ifade etti.

"Kim Ne Der" endişesi

Atagül, günümüzün en büyük probleminin insanların "kim ne der" endişesiyle yaşaması olduğunu belirtti. İnsanların çoğunun, kendi gerçekliğini yaşamak yerine öğretilmiş kalıplara uymaya çalıştığını ve bu durumun farkında bile olmadıklarını gözlemlediğini söyledi. Kendisi ise bu kalıplarla yaşamamak için büyük bir çaba gösterdiğini ve gerçekten ne hissettiğinin değerli olduğunu ekledi.

" Kimse veya hiçbir şey motivasyonumu bozamaz"

Anas Bukhash’ın kendisiyle gurur duyduğu bir anı paylaşmasını istemesi üzerine Atagül, "Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum. Bir karar alırım ve o kararın arkasında durmayı tercih ederim. Kendime bir hedef belirlerim ve o hedefe giderken de çaba sarf ederim. Kimse veya hiçbir şey motivasyonumu bozamaz. O hedefe ulaşma çabama müdahale edilmesine müsaade etmem" şeklinde konuştu. İnsanların en büyük probleminin aldığı kararı unutup süreçte motivasyon kaybı yaşamak olduğunu belirten Atagül, hedefe ulaşma yolunda kendine sürekli hatırlatmalarda bulunduğunu ve bunu başardığında kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Bu durumun kolay olmadığını da sözlerine ekledi.