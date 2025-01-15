Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, hamileliğinin sekizinci ayında, karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 2016 yılında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, geçtiğimiz yaz bebek müjdesini vermişti. O günden itibaren hamilelik sürecini mutlulukla yaşayan ünlü oyuncu, bebeklerinin cinsiyetini İtalya’daki bir programda açıklamış, oğulları olacağını duyurmuştu.

Neslihan Atagül, bebek ismiyle ilgili sorulara henüz bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Pozların altına “Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır” notunu düşen oyuncunun paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yaprak Dökümü, Kara Sevda ve Fatih Harbiye gibi dizilerdeki performansıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, hamilelik sürecinde de her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.