Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen'in para kasasının, ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler ve polisle yaşadığı olaylarla tanınan Gökhan Göz olduğu ortaya çıktı. Adresinde bulunamayan Göz, firari olarak aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında birçok kişiyi yakın takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla harekete geçen ekipler, 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

Para kasası Gökhan Göz çıktı

Emniyet ekiplerinin teknik takibine göre, Neslim Güngen'in para kasası, iki yıl önce Şile'de bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekiplerinin önünde silah sallayan iş adamı Gökhan Göz olarak belirlendi. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olayın ardından Göz, magazin dünyasında sıkça adından söz ettirmişti. Şimdi ise Göz, Neslim Güngen'in gizli para kasası olarak soruşturma dosyasında 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor.

Firari aranıyor

Gökhan Göz'ün adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı açıklandı. Daha önce Gülşah Saraçoğlu, Fatoş Yelliler, Sera Tokdemir ve Bircan Bali ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Göz, şu an polisten kaçıyor. Ekipler, Göz'ün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.