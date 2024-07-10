İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, MASAK tarafından görevlendirilen bir vergi müfettişinin de bu operasyona dahil olduğu öğrenildi. Müfettişin, Neslim Güngen ile kayıt dışı görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Operasyonun detayları

İstanbul emniyeti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi yakın takibe aldı. Fenomenlerin banka hesap hareketleri ve bağlantılı oldukları kişiler detaylı olarak incelendi.

Dün sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından sık sık lüks tüketim görüntüleri paylaşan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik gerçekleştirildi. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen ile birlikte toplamda 61 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Sahte belgeler ortaya çıktı

Operasyon sırasında ortaya çıkan detaylara göre, Ankara'da sahte ustalık belgeleri düzenlendiği ve bu belgelerin yüksek meblağlar karşılığında bayilere satıldığı tespit edildi. Bayilik veren şirketlerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin olmadığı ve sahte belgelerle işlem yaptıkları belirlendi. Ayrıca, sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi" gibi sahte tedavi yöntemleriyle pazarlandığı saptandı.

Hesap hareketlerinde şok detay

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Neslim Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi. Bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talep edildiği ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Operasyonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin, Neslim Güngen ile 30'dan fazla kayıt dışı görüşme talep etmesiydi. Bu telefon görüşmelerinin teknik takibe takılması üzerine vergi müfettişi de operasyona dahil edildi ve tatil yaptığı otelde gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.