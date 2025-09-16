Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz, sizin değil" çıkışı, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi yeniden artırabilir. Erdoğan 2020’de Kudüs'ün Osmanlı mirasına ve İslam dünyasına ait olduğunu savunmuştu.

'Burası bizim şehrimiz, sizin değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’ün statüsüne ilişkin yaptığı sert açıklamalarla Türkiye’ye mesaj gönderdi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan seslenerek, “Kudüs bizim şehrimiz, sizin değil” dedi ve şehri İsrail’in bölünmez başkenti olarak tanıdı. Bu açıklamalar, uzun süredir gerilim yaşanan Kudüs meselesini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Netanyahu, bir toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek. İşte bu yüzden, Başkan Trump’ın bu konudaki liderliğini çok takdir ettim; Kudüs’ü başkent ilan ettiğinde ve bunu dünyanın tüm liderleri kabul ettiğinde. Ardından da Amerikan büyükelçiliğini buraya taşıdı.”

Netanyahu, ayrıca kendi liderliği döneminde Filistin devletinin kurulmasına “asla” izin vermeyeceğini de vurguladı.

Erdoğan'ın 2020’deki sözleri

Netanyahu’nun bu açıklamaları, Türkiye ve İsrail arasında Kudüs konusunda yaşanan gerilimi yeniden alevlendirdi. Kudüs meselesi, iki ülke arasında uzun süredir en hassas konulardan biri olmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020’de yaptığı bir konuşmada Kudüs’ün Osmanlı mirasına ve Müslüman dünyasına ait olduğunu savunmuştu. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kudüs bizim şehrimiz, bizden bir şehir” diyerek, Osmanlı döneminde kente verilen öneme dikkat çekmişti. Ayrıca, Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra gibi İslam dünyası için kutsal kabul edilen simgeleri savunmuş ve Filistin halkının Kudüs’te binlerce yıldır yaşadığını vurgulamıştı.

Erdoğan, bu konuşmasında İsrail’in Kudüs üzerindeki uygulamalarını eleştirerek, “Filistin davasını ve Kudüs meselesini sonuna kadar takip edeceğiz” demişti.