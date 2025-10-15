Hamas’ın silahsızlanmasını “kırmızı çizgi” olarak tanımlayan Netanyahu, aksi durumda ciddi sonuçlar doğacağını söyledi.

Gazze’de devam eden ateşkes görüşmelerine değinen Netanyahu, “Barışa bir şans tanımakta hemfikir olduk. İlk aşamayı tamamladık, şimdi ikinci aşamaya geçmek için fırsat veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın silah bırakmasının olmazsa olmaz bir koşul olduğunu vurgulayan İsrail Başbakanı, “Birincisi Hamas, elindeki tüm silahlardan vazgeçmeli. İkincisi, Gazze’de silah üretim tesisleri tamamen ortadan kaldırılmalı. Üçüncüsü, bölgeye silah kaçakçılığı yapılmasının kesinlikle önüne geçilmeli. Bizim silahsızlanmadan anladığımız budur” dedi.

Hamas’ın bu şartları reddetmesi halinde olacaklara ilişkin net bir uyarıda bulunan Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Eğer bu olmazsa kıyamet kopacak. Ancak umarım bu noktaya gelmeyiz. Biz barışçıl bir çözüm için hazırız” dedi.

Netanyahu, kalıcı barışın sağlanmasının “İsrail halkı, bölge ülkeleri ve tüm dünya için verilebilecek en büyük hediye” olacağını belirtti.

Savaşın sona erdiğinin ilan edilebilmesi için ne gerektiği sorusuna yanıt veren Netanyahu, “İsrail’in ve özgür dünyanın kendini savunma kabiliyetini uzun vadede koruması gerekiyor. Özgürlük ne kalıcıdır ne de kendiliğinden sürer. Özgür toplumlar savunulmazsa, otoriter rejimler tarafından ele geçirilirler” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump’ın kendisini “kolay biri değil” sözleriyle nitelemesinin hatırlatılması üzerine ise, “Evet, ülkemin geleceği söz konusu olduğunda kararlıyım. Doğru olduğuna inandığımda ‘evet’ derim, gerektiğinde de ‘hayır’ demekten çekinmem. Benim görevim Yahudi devletini ve halkımızın geleceğini korumaktır” diye konuştu.