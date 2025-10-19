Gazze’deki kırılgan ateşkes bir kez daha bozuldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin Hamas tarafından ihlal edildiğini öne sürerek, orduya sert müdahalede bulunulması talimatı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi. Toplantının ardından Başbakan’ın, Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların “artırılması ve kararlılıkla sürdürülmesi” yönünde talimat verdiği belirtildi.

“Gazze’ye yeni saldırılar düzenlenecek”

İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gazze’ye yönelik yeni saldırıların planlandığını aktardı.

Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin,

“Gazze’deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak.”

ifadelerini kullandığı bildirildi.

Refah’a hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentine hava saldırıları düzenledi. Ordu, saldırıların gerekçesini “Hamas unsurlarının Refah’taki İsrail askerlerini hedef alması” olarak açıkladı.

Ancak Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada bu iddiaları reddetti.

“Ateşkese bağlıyız ve Refah’taki olaylarla bir ilgimiz yok,”

şeklinde açıklama yapan Kassam Tugayları, saldırıların “provokasyon amacı taşıdığını” savundu.

Gerginlik yeniden tırmanıyor

İsrail’in ateşkes ihlali ve Refah’a düzenlenen hava saldırıları, bölgedeki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Uluslararası toplumun “itidal” çağrılarına rağmen, İsrail yönetiminin askerî seçeneğe yönelmesi, ateşkes sürecinin tamamen çökme ihtimalini güçlendiriyor.