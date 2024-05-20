Video mesaj aracılığıyla açıklama yapan Netanyahu, Khan’ın talebini "saçma ve yanlış" olarak nitelendirdi ve bunun "tüm İsrail devletine yönelik" olduğunu ifade etti.

“İsrail Askerlerini Hedef Alıyor”

Netanyahu, Khan’ın bu talebinin İsrail askerlerini de hedef aldığını belirterek, Başsavcı Khan’a "Hangi cüretle Hamas ile İsrail askerlerini kıyaslıyorsun?" diye sordu. İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu savunan Netanyahu, Khan'ın talebinin üniversite kampüslerinden Lahey'e taşınan "yeni antisemitizmin" bir örneği olduğunu söyledi.

UCM’nin Çabaları Başarısız Olacak

İsrail halkına seslenen Netanyahu, UCM'nin İsrail’in elini kolunu bağlama çabasının başarısız olacağını vurguladı. "Hiçbir uluslararası organ, İsrail’i yok etmek isteyenleri vurmasını engelleyemez" diyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı tam zafere ulaşacağına dair söz verdi.

Kimler Hakkında Tutuklama Emri Talep Edildi?

UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile birlikte Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar, askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri (Deif) ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu. İsrail ve Hamas üst düzey liderlerine yönelik bu tutuklama kararlarına ilişkin son sözü ise UCM yargıçları söyleyecek.