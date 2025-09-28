ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “Orta Doğu’da harika şeyler için gerçek bir şansımız var” ifadelerini kullandı.

Gazze’de ateşkes süreci

Trump’ın paylaşımı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının sürdüğü ve ateşkes için yoğun diplomasi trafiğinin yaşandığı döneme denk geldi. ABD Başkanı, dört gündür süren müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

“Özel bir şey için hazırız”

Açıklamasında umutlu bir ton kullanan Trump, “Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız” dedi.

Trump, bir gün önce yaptığı paylaşımda da “Orta Doğu topluluğu ile Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu’nun Washington ziyareti öncesi

Trump’ın mesajı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde geldi. ABD yönetiminin son dönemde Netanyahu’yu ateşkese ikna etmeye çalıştığı ve Müslüman liderlerle temas kurduğu biliniyor.