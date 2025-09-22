Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Alon Oham, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia ederek, ailesine ve İsrail halkına kurtarılmaları için protestolara devam etmeleri çağrısında bulundu.

“Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin”

Gazze Şeridi'nde Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından tutulan İsrailli esir Alon Oham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak, kendilerinin öldürülmemesi için destek çağrısı yaptı. Alon Oham, yayımlanan videoda, kendisini ve diğer İsrailli esirleri kurtarmak için protestoların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Oham, videodaki konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a da mesaj göndererek şunları söyledi:

“Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin. Ona yardım etmeyin.” Oham, videoda İsrailli esirlerin İsrail hükümeti için bir yük haline geldiğini belirterek, "Son günlerimiz yaklaşmış olabilir" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Esirlerin kurtarılması için protestoların devam etmesi gerekiyor

Alon Oham, ailesine ve sevdiklerine de seslenerek, “Ailem, sevdiklerim, teşekkür ederim. Benim için acı çektiğinizi biliyorum. Maalesef esirlere destek olmak suç haline geldi.” dedi. Esirlerin kurtarılması için gösterilerin sürmesi gerektiğini vurgulayan Oham, “Hükümete tepki gösterin, esirlerden kurtulmaya çalıştığını” belirtti.