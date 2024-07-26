Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki savaş suçları ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, savaş suçlularının meclis kürsülerinde değil, sanık sandalyesinde yer alması gerektiğini vurguladı ve Netanyahu'nun yalanlarına dayalı şovunun bu suçların üstünü örtemeyeceğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, Gazze'deki yaklaşık on aydır süren insani krizin ve katliamların failinin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, Netanyahu'nun Filistin halkının haklarını inkâr eden ve soykırım boyutlarına ulaşan bu krizlerin sorumlusunun başı olduğunu belirtti. Gazze’deki durumu “soykırım boyutlarına ulaşan insani yıkım” olarak nitelendirdi ve Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını büyük bir hayret ve dehşetle takip ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmanın, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalinin sınırlarını aşacağını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgeyi ateşe atma yetkisinin olmadığını vurguladı. Kongre'deki hazin tablonun, Netanyahu'nun ırkçı ve barış karşıtı söylemlerini tekrarlamasına olanak tanıdığını belirtti. Kurtulmuş, bu durumun, uluslararası toplumun ve ABD'nin Netanyahu'nun politikalarına karşı duyarlılığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı, savaş suçlarının sorumlularının yargılanması gereken yerin meclis kürsüleri değil, sanık sandalyeleri olduğunu belirtti. Savaş suçlarının üstünün örtülmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, uluslararası hukukun ve insan haklarının korunması konusunda güçlü bir duruş sergiledi.